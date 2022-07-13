В Смоленске прошло заседание Совета главных врачей

Фото предоставлено героем публикации.

В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского прошло расширенное заседание Совета главных врачей. Теперь, после отмены ковидных ограничений, такие встречи в очном формате будут проводиться регулярно.

Одним из вопросов повестки стало создание единой на уровне региона службы «скорой медицинской помощи» с единым диспетчерским центром.

«Это позволит нам сформировать унифицированную понятную и прозрачную систему оплаты труда сотрудников, улучшить логистику движения бригад, сократить время их прибытия на вызов и, как следствие, повысить качество и доступность этого вида медицинской помощи», — отметил Алексей Островский.

Кроме того, по словам губернатора, участники совещания обсудили давно назревшую необходимость качественного и масштабного обновления автопарка машин «скорой медицинской помощи» (на эти цели власти будут изыскивать источники финансирования), проблему дефицита кадров и пути её решения, в том числе за счёт строительства жилья в муниципалитетах. Это позволит привлечь туда востребованных в местном здравоохранении специалистов.

«На данный момент благодаря социально ответственному бизнесу строим такой дом в Сычёвке. Он будет сдан в эксплуатацию осенью. Постараемся тиражировать этот опыт и на другие муниципальные образования, испытывающие острую потребность в медицинских кадрах», — подчеркнул глава региона.