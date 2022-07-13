В Смоленской области ветеранов боевых действий освободили от транспортного налога. Фото: страница мэра Андрея Борисова в соцсетях.

В Смоленской области рассмотрели дополнительную меру социальной поддержки для людей, защищающих национальные интересы страны. Она подразумевает освобождения ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Инициатива принадлежала губернатору Алексею Островскому. Депутаты Смоленской областной Думы проголосовали за соответствующий законопроект.

Как сообщил мэр Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, нововведение вступит в силу с 2023 года и будет действовать бессрочно. На территории региона насчитывается более 12 тысяч потенциальных получателей льготы.

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