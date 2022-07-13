Прокуратура Смоленской области проверит загрязнённую реку Вязьма. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту загрязнения реки Вязьма. Поводом послужили публикации смоленских СМИ.

Как сообщалось ранее, загрязненный участок начинается на 300 метров выше впадения реки Улица и заканчивается в деревне Изъялово. По мнению экспертов, причиной высокого уровня загрязнения является плохая работа очистных сооружений или незаконный сброс сточных вод.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, при наличии достаточных оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области.

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