Смоленскэнерго поддерживает научные проекты будущих коллег

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Филиал «Смоленскэнерго» подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске, который проходит ежегодно уже много лет, сообщает пресс-служба филиала.

По итогам конкурса были определены победители и призеры по разным номинациям. Наградами отмечены 4 бакалавра и магистр.

Среди бакалавров лучшим научным проектом в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов стала работа Матвея Матюшина «Исследование особенностей выполнения защит электродвигателей системы собственных нужд тепловой электростанции. В номинации «Лучший научный проект в области систем автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ» победили Марк Рябов (с научной работой «Особенности применения цифровых устройств релейной защиты и автоматики в электрических сетях») и Даниил Рыжкин (с научной работой «Разработка лабораторного практикума по релейной защите в программном комплексе SimInTech»). «Лучшим научным проектом в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов» признан проект Сергея Замуруева «Перенапряжения в распределительных электрических сетях 10 кВ».

Магистр Антон Самульченков одержал победу в номинации «Лучший научный проект в области систем автоматизированного проектирования и управления» с темой «Методология разработки внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений в информационной среде моделирования».

«Юбилейный десятый конкурс научных проектов студентов нашего профильного вуза еще раз презентовал нам научную смекалку, исследовательский талант и глубокое владение темой энергетики у наших молодых коллег. Проводя подобные мероприятия, мы даем возможность студентам развивать свои профессиональные компетентности, при этом мы можем выявить потенциальных работников предприятия, готовых не только пополнить наш кадровый резерв, но и поделиться инновационными разработками», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.