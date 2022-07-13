В Смоленске отключили горячую воду на 11 улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 13 июля, на 11 улицах Смоленска отключили горячее водоснабжение. По информации пресс-службы СМУП «Смоленсктеплосеть», это связано с проведением ремонтных работ.

Без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:

ул. Багратиона, 23, 25, 55, 55а, 55б, 57;

ул. Академика Петрова, 2, 2а, 4, 4а, 4б;

ул. Нахимова, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а;

ул. Бакунина, 7, 11, 7а, 13, 12, 9;

ул. Соболева 116, 116а, 116Б;

ул. Шеина, 20, 22;

ул. Трудовая, 1а, 2а, 4;

ул. Ракитная, 22А, 22б, 32, 34;

ул. Пржевальского, 8, 10, 12;

ул. Воровского, 28;

ул. Энергетиков, 1, 2;

Сроки окончания работ не сообщаются.

Читай также: в Смоленске только два озера соответствуют санитарным нормам. Далеко не все водоемы областного центра безопасны для купания.