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Общество13 июля 2022 14:20

Алексей Островский потребовал учитывать интересы смолян при организации ремонта тротуаров

Местные жители выразили недовольство одновременным закрытием двух сторон улицы Рыленкова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский потребовал учитывать интересы смолян при организации ремонта тротуаров. Фото: пресс-служба администрации города.

Алексей Островский потребовал учитывать интересы смолян при организации ремонта тротуаров. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт улицы Рыленкова. В настоящее время рабочие занимаются благоустройством пешеходной зоны: на тротуарах демонтируют старую плитку и бордюрный камень. Работы выполняются днём, чтобы дать пешеходам возможность выбирать обходные пути. Однако смоляне высказывают недовольство в соцсетях: тротуары ремонтируют одновременно с двух сторон проезжей части, вместо поэтапного закрытия отдельных участков.

Губернатор Алексей Островский отреагировал на обращения местных жителей и выразил возмущение таким подходом. По словам главы региона, ремонт ведётся в первую очередь в интересах смолян, и подрядчик обязан организовывать процесс так, чтобы это было удобно пешеходам:

– Можно понять, когда ограничение доступа на объекты продиктовано соображениями безопасности во время капитального ремонта. Но трудно понять логику тех, кто в ходе ремонта пешеходных тротуаров блокирует движение людей сразу с двух сторон. Смоляне справедливо негодуют, описывая ситуацию с раскопанными пешеходными дорожками, особенно их состояние после дождя. Так дело не пойдет! Меня как главу региона возмущает подход, при котором полностью игнорируются интересы горожан. Обратился к руководству городской администрации с требованием обязать подрядную организацию поменять подход к ремонту тротуаров, а также учитывать это при согласовании хода работ на других объектах! – заявил Алексей Островский.

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