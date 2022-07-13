Алексей Островский потребовал учитывать интересы смолян при организации ремонта тротуаров. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт улицы Рыленкова. В настоящее время рабочие занимаются благоустройством пешеходной зоны: на тротуарах демонтируют старую плитку и бордюрный камень. Работы выполняются днём, чтобы дать пешеходам возможность выбирать обходные пути. Однако смоляне высказывают недовольство в соцсетях: тротуары ремонтируют одновременно с двух сторон проезжей части, вместо поэтапного закрытия отдельных участков.

Губернатор Алексей Островский отреагировал на обращения местных жителей и выразил возмущение таким подходом. По словам главы региона, ремонт ведётся в первую очередь в интересах смолян, и подрядчик обязан организовывать процесс так, чтобы это было удобно пешеходам:

– Можно понять, когда ограничение доступа на объекты продиктовано соображениями безопасности во время капитального ремонта. Но трудно понять логику тех, кто в ходе ремонта пешеходных тротуаров блокирует движение людей сразу с двух сторон. Смоляне справедливо негодуют, описывая ситуацию с раскопанными пешеходными дорожками, особенно их состояние после дождя. Так дело не пойдет! Меня как главу региона возмущает подход, при котором полностью игнорируются интересы горожан. Обратился к руководству городской администрации с требованием обязать подрядную организацию поменять подход к ремонту тротуаров, а также учитывать это при согласовании хода работ на других объектах! – заявил Алексей Островский.

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