Сезон активности клещей затянется из-за прохладной и влажной погоды в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

По мнению экспертов, из-за прохладной и влажной погоды сезон активности клещей в Смоленской области затянется. Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, с начала 2022 года по 6 июля в медучреждения обратились 498 смолян, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 132 ребенка, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За неделю с 30 июня по 7 июля – насекомые укусили 59 человек, 16 из них – дети.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» с начала текущего года исследовано 736 клещей, в том числе 189 были сняты с людей.

Из общего количества исследованных клещей в 68 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 1 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Из окружающей среды исследовано 532 клеща. В 26 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

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