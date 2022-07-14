Дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 14 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 14 июля, на территории Смоленской области пройдут Кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +18°C…+20°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что сезон активности клещей затянется из-за прохладной и влажной погоды в Смоленской области. С начала года в медучреждения обратились 498 смолян, пострадавших от укусов насекомых.