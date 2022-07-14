28-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

13 июля стало известно о пропаже 28-летнего Богдана Карасева. Четыре дня назад он ушёл из дома на проспекте Строителей и до сих пор не вернулся. Добровольцы ПСО «Сальвар» объявили поиски.

Пропавший ростом 176 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в серую футболку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-63, 8 (900) 220-68-98.

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