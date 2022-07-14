В Промышленном районе Смоленска отключили холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с работами на городской водопроводной линии в Промышленном районе Смоленска отключили холодную воду.

По информации СМУП «Горводоканал», водоснабжения не будет с 10:00 до 17:00 на улице Покровского в домах 1-27, 2-42. На улице Исаковского возможно понижение давления в сети. Подвоз воды к домам будет организован.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отключили горячую воду на 11 улицах. Причиной стали ремонтные работы.