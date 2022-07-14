Аварийный останов турбины произошёл на Смоленской ТЭЦ-2. Фото: ПАО «Квадра».

В четверг, 14 июля, при выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт, произошло замыкание шин и аварийный останов турбины. Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, подстанции включаются через резервные линии.

По информации ПАО «Квадра», причины аварии устанавливаются, электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. Возгорание на станции не подтвердилось, жертв нет.

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