Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 июля: 19 новых случаев выявлено за сутки

За сутки коронавирусом заразились 19 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области снизился ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 19 жителей региона. Общее число выявленных случаев составляет 132 042.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным столичного Оперштаба, всего 3 083 человек погибли с начала пандемии, ни один не погиб за сутки. Успешно справились с болезнью 128 685 смолян.

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