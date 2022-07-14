Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 июля: 19 новых случаев выявлено за сутки

За сутки коронавирусом заразились 19 смолян.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Смоленской области снизился ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 19 жителей региона. Общее число выявленных случаев составляет 132 042.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
По данным столичного Оперштаба, всего 3 083 человек погибли с начала пандемии, ни один не погиб за сутки. Успешно справились с болезнью 128 685 смолян.
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