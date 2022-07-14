В Смоленской области временно ограничат движение транспорта по 10 мостам

В Смоленской области временно ограничат движение по 10 мостам. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области продолжается ремонт мостов и путепроводов. По информации СОГБУ «Смоленскавтодор», с 28 июля и до окончания работ на 10 объектах будет ограничено движение транспорта:

–мост через реку Вихру дороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина»-Соболево-Юрино в Монастырщинском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров, массы автомобиля до 30 тонн и скорости движения до 40 км/час. Завершить работы планируется до 31 октября.

— мост через реку Чернавку дороги Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор в Велижском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров, массы автомобиля до 30 тонн и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ – до 30 сентября.

— мост через реку Лосьминку дороги «Вязьма-Калуга»-Ефремово в Вяземском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров и скорости движения до 40 км/час. Завершить работы планируется до 31 октября.

— моста через реку Алешню дороги Гагарин-Тетери-Мясоедово в Гагаринском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ – до 31 октября.

— моста через реку Днепр дороги «Дорогобуж-Верхнеднепровский-Струково»-Полибино в Дорогобужском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров, массы автомобиля до 20 тонн и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ – до 31 октября.

— моста через реку Смородинку дороги «Ершичи-Шумячи-Хиславичи»-Кузьмичи в Ершичском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ планируется до 31 октября.

— моста через реку Лупу дороги Красный – граница Республики Беларусь (участок Старой Смоленской дороги Красный – Ляды). Ограничение ширины проезда до 3,5 метров и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ планируется до 31 октября.

— моста через реку Рутавечь дороги «Демидов-Понизовье-Заозерье»-Шмыри в Руднянском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ планируется до 31 октября.

— моста через реку Ворю дороги «Беларусь» — от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»

— Темкино в Темкинском районе. Ограничение ширины проезда до 3,5 метров, массы автомобиля до 30 тонн и скорости движения до 40 км/час. Завершение работ планируется до 31 августа

— моста через реку Лужню на ка 32+939 автомобильной дороги «Новодугино-Днепровское-Мольно»-Извеково-Александровское в Новодугинском районе. Движение автомобилей на время капитального ремонта моста будет осуществляться по объездной дороге. Ограничение ширины проезда до 6 метров, ограничение скорости движения до 40 км/час. Завершение работ – до 31 октября.

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