В Ельнинском районе ремонтируют школу. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский посетил Коробецкую школу Ельнинского района, в которой в течение последних лет активно ведётся капитальный ремонт.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На данный момент в учреждении уже отремонтировали крышу и спортивный зал, открыли тренажерный зал, закупили спортинвентарь, провели ремонт 14 учебных кабинетов, потолков и стен на 1-м этаже, заменили на пластиковые почти 80 оконных блоков. Построенная газовая котельная заменила обогрев школы электричеством, что позволило за январь-апрель сэкономить порядка миллиона рублей. Сейчас ремонтируется коридор и помещения на втором этаже. Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, все работы идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября.

По словам директора школы Нины Киселевой, ученики принимают активное участие в памятных мероприятиях в честь студентов МГУ им.М.В.Ломоносова, аспирантов и сотрудников университета, которые сражались здесь в составе дивизии народного ополчения и погибли в октябре 1941 года. По приглашению ректора вуза Виктора Антоновича Садовничего школьники побывали в МГУ с экскурсией и до сих пор с восторгом вспоминают об этом. Рассчитывается, что такие поездки будут организовываться ежегодно.

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