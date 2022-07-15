Дождливая погода сохранится в Смоленской области 15 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу на территории Смоленска и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Во второй половине дня в отдельных районах возможна гроза. Ветер подует юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +18°C…+20°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.

Читай также: в Смоленске восстановили электроснабжение станции ТЭЦ-2 после аварии. Вспомогательное и основное оборудование готовят к вводу в работу.