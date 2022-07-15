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Общество15 июля 2022 4:35

Дождливая погода сохранится в Смоленской области 15 июля

В отдельных районах возможна гроза
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождливая погода сохранится в Смоленской области 15 июля.

Дождливая погода сохранится в Смоленской области 15 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу на территории Смоленска и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Во второй половине дня в отдельных районах возможна гроза. Ветер подует юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +18°C…+20°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.

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