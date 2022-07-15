Три человека пострадали в страшном ДТП под Смоленском. Фото: «Подслушано в Дорогобуже» в соцсетях.

14 июля в Дорогобужском районе произошла авария, в которой пострадали три человека. На окружной дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Ford Transit. Легковушка загорелась.

На место происшествия выезжали спасатели и медики скорой помощи. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, отечественный автомобиль выгорел полностью, трое мужчин госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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