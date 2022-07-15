В Гагаринском районе приступили к ремонту второй дороги по нацпроекту

Гагаринском районе приступили к ремонту второй дороги по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В Гагаринском районе приступили к ремонту дороги Мармолино – «Карманово-Петушки-граница Московской области». Протяженность ремонтируемого участка составляет 16,3 км.

Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время ведется устройство асфальтобетонного покрытия, также на объекте укрепят обочины и выполнят обустройство дороги.

В профильном департаменте отмечают, что в Гагаринском районе по нацпроекту также ремонтируют 8,8 км дороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия» - Баскаково – Гагарин.

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