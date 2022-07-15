Алексей Островский поручил привести в порядок дома у мемориала в Ельне. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе визита в Ельнинский район губернатор Алексей Островский поручил привести в порядок дома у мемориала, расположенного в райцентре.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В сквере Боевой Славы находится братское воинское захоронение с Вечным огнем, установлены обелиск первогвардейцам, бюсты командиров первых гвардейских дивизий и командовавшего Ельнинской наступательной операцией Г.К. Жукова, расположены часовня в память о неизвестных солдатах и памятник воинам-интернационалистам. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона отметил, что жилые дома напротив мемориала находятся в непригодном состоянии:

– Мы сейчас были на мемориале – там идеальная чистота! Вот такая же должна быть и в Ельне, и в сельских поселениях. При этом напротив мемориала люди видят жилые дома в абсолютно непригодном состоянии. Поэтому продумайте, как оперативно эту проблему решить, при необходимости совместно с моими профильными подчиненными, с Фондом капитального ремонта. Необходимо, чтобы вид зданий соответствовал тому месту, где они находятся.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Ельнинском районе ремонтируют школу. Работы завершат к началу нового учебного года.