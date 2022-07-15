Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 июля: 14 человек заразились за сутки

На 15 июля в Смоленской области зафиксировано 132 056 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 15 июля в Смоленской области зафиксировано 132 056 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 14 – за прошедшие сутки. Скончались всего 3 083 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Полностью вылечились 128 707 смолян. За сутки успешно справились с заболеванием 22 жителя региона.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 521 120 смолян, 496 581 житель полностью завершили вакцинацию.

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