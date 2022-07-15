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Общество15 июля 2022 10:05

В Смоленске обновляют дорожную разметку

За прошлый месяц работы прошли на 128 улицах областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске обновляют дорожную разметку. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске обновляют дорожную разметку. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске на нескольких улицах наносят разделительные полосы, линии островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки. Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, разметка наносится как механизированным способом, так и вручную. За прошлый месяц ее нанесли на участках 128 основных и второстепенных дорог областного центра.

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