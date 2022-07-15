Выставка бездомных животных впервые пройдёт в Смоленске. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Смоленске впервые состоится выставка бездомных животных, которые ищут новых хозяев.

По информации ЦУР Смоленской области, ориентировочно мероприятие должно пройти 24 июля, с 12:00 до 14:00 на площадке возле кинотеатра «Современник».

— В рамках этой выставки граждане могут взять себе привитое, стерилизованное животное, а также узнать больше о работе смоленских приютов и деятельности нашего управления, — рассказал начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев, — Если подобное мероприятие будет интересно людям, мы будем развивать данный формат и дальше.

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