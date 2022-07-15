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Общество15 июля 2022 13:42

В Смоленске завершили ремонт лестницы на самой оживленной пешеходной улице

В порядок привели не только ступени, но и примыкающие дорожки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске завершили ремонт лестницы на самой оживленной пешеходной улице. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске завершили ремонт лестницы на самой оживленной пешеходной улице. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске завершили ремонт лестницы на улице Октябрьской революции. Сотрудники «Зеленстроя» обновили ступени и уложили новую брусчатку.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в порядок также привели примыкающие дорожки, выложенные мозаикой из брекчии. В настоящее время с объекта вывозится строительный мусор.

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