В Смоленской области могут увековечить День успешного завершения Ельнинской наступательной операции. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, избранным от Смоленской области, Сергеем Леоновым. Они проводятся традиционно в период региональных депутатских недель.

Одна из тем, обсуждаемых на встрече, касалась патриотической тематики и подготовки законопроекта о Днях воинской славы с предложением установить 6 сентября Днем успешного завершения Ельнинской наступательной операции Красной Армии и рождения Советской Гвардии. Алексей Островский поддержал инициативу, отметив, что ранее такое предложение поступало от жителей Ельнинского района.

– С такой инициативой законодательно увековечить подвиг защитников Родины неоднократно выступали жители Ельнинского района. Целиком и полностью поддерживаю эту идею. Рассчитываю также на поддержку Правительства Российской Федерации и депутатов Государственной Думы в данном вопросе. Эта инициатива крайне значима для всех смолян, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Читай также: Алексей Островский поручил привести в порядок дома у мемориала в Ельне. По мнению главы региона, здания не соответствуют месту, где они находятся.