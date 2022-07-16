В Смоленске на две недели ограничат движение по улице Коммунистической. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 8:00 в понедельник, 18 июля, из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической. Дорогу перекроют в районе дома №22.

Согласно постановлению мэра Андрея Борисова, работы будут проходить в течение двух недель. Движение транспорта восстановят в 19:00 31 июля.

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