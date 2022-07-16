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Происшествия16 июля 2022 6:47

Два человека пострадали в ДТП на Краснинском шоссе в Смоленске

На дороге столкнулись две иномарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Два человека пострадали в ДТП на Краснинском шоссе в Смоленске. Фото: «Чёрный список | Смоленск» в соцсетях.

Два человека пострадали в ДТП на Краснинском шоссе в Смоленске. Фото: «Чёрный список | Смоленск» в соцсетях.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Краснинском шоссе в Смоленске вечером 15 июля.

По информации регионального УГИБДД, находившаяся за рулем Renault женщина при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Volkswagen под управлением мужчины. Легковушки столкнулись, в ДТП пострадали два человека.

Медики скорой помощи госпитализировали автомобилистку и пассажира «Фольксвагена» в больницу.

Ранее «КП» писала, что водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика в Демидовском районе. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.