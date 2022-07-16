В Промышленном районе Смоленска отключат холодную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленске отключат холодную воду в ряде домов в Промышленном районе. По информации «Горводоканала», жители семи улиц останутся без водоснабжения с 9:00 до 17:00 во вторник, 19 июля.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Твардовского д.17, д.20-А, д.22-А, д.22-Б, д.23, д.27, д.31, д.32, д.33, д.35, д.35-А, д.35-Б, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.48-А, улица Чаплина д.7/20, д.12, д.28, д.30, д.33-А, д.33, д.35-А, д.37-А, д.37, д.39, 3-й Запольный переулок, переулок Запольный д.3-А, Кронштадский тупик, переулок Кронштадский, улица Энгельса д.21/5, д.23, д.23-А, д.24, д.31, д.32-А, д.33, д.35, д.36, д.36-А, д.36-Б, д.37, д.38, д.38-А, д.38-Б, д.38-В, д.38-Г, д.38-Д, д.38-Е, д.39, д.39-А, д.40, д.40-А, д.42, д.46, д.48, д.50, д.52.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.

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