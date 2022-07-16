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Здоровье16 июля 2022 8:38

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 июля: 3 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В стационар госпитализировали 3 человека.

В стационар госпитализировали 3 человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусом заразились 23 жителя Смоленской области, всего 132 079 случаев зарегистрировано в регионе с начала пандемии. В стационар госпитализировали 3 человека.

По информации столичного Оперштаба, общее число выздоровевших смолян составляет 128 736. Не справились с осложнениями 3 083 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 16 июля полностью завершили вакцинацию 496 823 человека. При этом только за прошедшие сутки было привито 242 жителя региона.

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