Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июля 2022 5:10

Под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку

Женщина шла по краю вдоль дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку.

Под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку.

Фото: Сергей ГАПОН

16 июля на улице Московской в Ярцеве произошла смертельная авария. По информации регионального УГИБДД, водитель «Опеля» сбил 84-летнюю женщину. Пенсионерка двигалась по обочине дороги.

Со слов очевидцев, мужчина за рулем «Опеля» находился в нетрезвом состоянии. Превысив скорость, он «вылетел» на обочину и сбил пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП ещё уточняются.

Ранее «КП» писала, что два человека пострадали в ДТП на Краснинском шоссе в Смоленске. На дороге столкнулись две иномарки.