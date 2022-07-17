Под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку. Фото: Сергей ГАПОН

16 июля на улице Московской в Ярцеве произошла смертельная авария. По информации регионального УГИБДД, водитель «Опеля» сбил 84-летнюю женщину. Пенсионерка двигалась по обочине дороги.

Со слов очевидцев, мужчина за рулем «Опеля» находился в нетрезвом состоянии. Превысив скорость, он «вылетел» на обочину и сбил пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП ещё уточняются.

Ранее «КП» писала, что два человека пострадали в ДТП на Краснинском шоссе в Смоленске. На дороге столкнулись две иномарки.