В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске с 18 по 29 июля ограничат движение транспорта по улице Марии Октябрьской.

По информации профильного департамента, причиной станет прокладка сетей водопровода и канализации. Работы пройдут на участке между улицами Крупской и Верхне-Рославльской

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на две недели ограничат движение по улице Коммунистической. В районе дома №22 проведут реконструкцию газопровода.