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Общество17 июля 2022 6:53

В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе

Причиной станут работы по прокладке водопроводных и канализационных труб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске ограничат движение транспорта в Промышленном районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске с 18 по 29 июля ограничат движение транспорта по улице Марии Октябрьской.

По информации профильного департамента, причиной станет прокладка сетей водопровода и канализации. Работы пройдут на участке между улицами Крупской и Верхне-Рославльской

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на две недели ограничат движение по улице Коммунистической. В районе дома №22 проведут реконструкцию газопровода.