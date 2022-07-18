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Общество18 июля 2022 4:51

16-летний подросток пропал в Смоленске

Парень вышел из дома 16 июля и до сих пор не вернулся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
16-летний подросток пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

16-летний подросток пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленске начали поиски 16-летнего Матвея Могулёва. Местонахождение подростка неизвестно с 16 июля.

По информации ПСО «Сальвар», пропавший ростом 165 см, волосы чёрные, среднего телосложения. Был в чёрной футболке, чёрных шортах, бежевых кроссовках с салатовыми вставками.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33; 8 (900) 220-68-98.

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