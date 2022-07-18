В Смоленской области мужчина погиб в ДТП с большегрузом. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma |» в соцсетях.

Трагедия произошла 17 июля на 1037 км трассы Р-132 в Новодугинском районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, на проезжей части столкнулись Lada Priora и большегруз.

Мужчина, находившийся в легковушке, скончался на месте происшествия. Машина сгорела полностью. Остальным участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку. Женщина шла по краю вдоль дороги.