Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июля 2022 5:26

В Смоленской области мужчина погиб в ДТП с большегрузом

Легковушка врезалась в фуру в Новодугинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области мужчина погиб в ДТП с большегрузом. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma |» в соцсетях.

В Смоленской области мужчина погиб в ДТП с большегрузом. Фото: «Автокадр_67 ДТП | ЧП | Vyazma |» в соцсетях.

Трагедия произошла 17 июля на 1037 км трассы Р-132 в Новодугинском районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, на проезжей части столкнулись Lada Priora и большегруз.

Мужчина, находившийся в легковушке, скончался на месте происшествия. Машина сгорела полностью. Остальным участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку. Женщина шла по краю вдоль дороги.