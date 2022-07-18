Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 18 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 июля на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем пройдут небольшие кратковременные дожди, во второй половине дня в отдельных районах возможна гроза. Ветер подует северо-западный 5-8 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.

В Смоленске: +18°C…+20°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, ночью будет слабо расти.

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