В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 18 июля в Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Причиной станут работы по прокладке водопроводных сетей.

По информации профильного департамента, будет перекрыт участок в районе дома №3 по улице Володарского. В целях обеспечения безопасности, движение будет ограничено до 29 июля.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на две недели ограничат движение по улице Коммунистической. В районе дома №22 проведут реконструкцию газопровода.