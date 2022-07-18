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Общество18 июля 2022 7:04

В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта

На улице Володарского проведут работы по прокладке водопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С 18 июля в Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Причиной станут работы по прокладке водопроводных сетей.

По информации профильного департамента, будет перекрыт участок в районе дома №3 по улице Володарского. В целях обеспечения безопасности, движение будет ограничено до 29 июля.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на две недели ограничат движение по улице Коммунистической. В районе дома №22 проведут реконструкцию газопровода.