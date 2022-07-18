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Здоровье18 июля 2022 8:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 июля: более 497 тысяч человек завершили вакцинацию

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 18 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В общей сложности первым компонентом вакцины привиты 521 968 смолян.

В общей сложности первым компонентом вакцины привиты 521 968 смолян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у трёх жителей Смоленской области. С начала пандемии в регионе зафиксировано 132 100 случаев заражения Covid-19.

Погибли от заболевания 3 083 человека. За сутки выздоровели и выписались 19 пациентов. Госпитализировали в медучреждение одного человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности первым компонентом вакцины привиты 521 968 смолян, 497 066 жителей полностью завершили вакцинацию.

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