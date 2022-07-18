Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 июля: более 497 тысяч человек завершили вакцинацию

В общей сложности первым компонентом вакцины привиты 521 968 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у трёх жителей Смоленской области. С начала пандемии в регионе зафиксировано 132 100 случаев заражения Covid-19.

Погибли от заболевания 3 083 человека. За сутки выздоровели и выписались 19 пациентов. Госпитализировали в медучреждение одного человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности первым компонентом вакцины привиты 521 968 смолян, 497 066 жителей полностью завершили вакцинацию.

Читай также: усталость после ковида сохраняется у половины людей. Российские ученые провели исследование и выяснили, что даже спустя год после перенесенной болезни сохраняются негативные симптомы у каждого третьего взрослого и каждого каждого десятого ребенка.