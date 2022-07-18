Губернатор проинспектировал ход капремонта лицея имени Кирилла и Мефодия в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский ознакомился с ходом капитального ремонта лицея Кирилла и Мефодия в Смоленске. Работы выполняются в рамках федеральной программы капремонта школ, в которую включили 25 общеобразовательных организаций региона. Софинансирование составит 50 миллионов на каждый год реализации программы.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, ремонт в лицее будет проводиться в два этапа, в течение двух лет. В 2022 году отремонтируют фасад учебного корпуса и 1-й этаж общежития, а также инженерные коммуникации в общежитии. По инициативе подрядчика досрочно будет выполнен капремонт кровли учебного корпуса, который в контракте предусмотрен на 2023 год – сейчас ее готовность составляет 95%. В планах на следующий год – ремонт 2-го и 3-го этажей общежития, фасада и помещений Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Смоленский Олимп», который располагается в учебном корпусе учреждения.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Также в 2022 году проводится капремонт еще в 4-х образовательных организациях – средней школе №1 Сафонова, Прудковской школе Починковского района, Павловской школе Ельнинского района, а также Школе-гимназии Ярцева.

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