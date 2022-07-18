Смоляне пожаловались на неудовлетворительное состояние воинских захоронений. Фото: страница мэра Андрея Борисова в соцсетях.

В социальных сетях появилась публикация смолян о зарослях травы на братской могиле, расположенной между улицей Кирова и проездом Маршала Конева. Территория захоронения героев, погибших за освобождение Смоленска от фашистских захватчиков в 1943 году, полностью заросла бурьяном.

На жалобы местных жителей отреагировали специалисты территориального управления, которые оперативно привели Братское кладбище в порядок.

Фото: страница мэра Андрея Борисова в соцсетях.

– Обращаю внимание отвественных служб, что на мемориалах, воинских захоронениях, иных памятных местах данную работу необходимо вести в постоянном непрерывном режиме, не дожидаясь жалоб горожан. Очень надеюсь, что профильные сотрудники понимают недопустимость подобных ситуаций и нам в дальнейшем не придется повторно возвращаться к этому вопросу, – прокомментировал глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

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