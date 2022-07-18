Патриарх Кирилл проведёт богослужение в Успенском соборе Смоленска. Фото: официальная страница Свято-Успенского кафедрального собора в соцсетях.

В субботу, 23 июля, Смоленск посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх проведёт богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщил настоятель храма святых Новомучеников и Исповедников Российских Валерий Рябоконь.

Он также добавил, что в субботу, 23 июля, вечером в храме Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской богослужения не будет, но храм для посещения будет открыт.

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