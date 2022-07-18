В Смоленске дизайнеры обсудили благоустройство храмовых территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске обсудили благоустройство прилегающих к храмам территорий. Объектом проектирования стала территория вокруг храма Воскресения Словущего, расположенного в центральной исторической части города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Главный архитектор Николай Васнецов отметил, что при благоустройстве необходимо не допустить на эту местность градостроительных потоков, которые могут ее уничтожить. По одной из версий с этого места начался Смоленск, который получил название от протекающего здесь Смолитова ручья.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас идет работа, направленная на благоустройство храмовой территории, включение ее в активное городское использование с посещением жителями и гостями города.

В конце года участники проекта совместно с экспертами, потенциальными инвесторами и консультантами создадут в графическом варианте 10 дизайн-проектов, объединённых единой концепцией и ориентированной на туристскую привлекательность города.

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