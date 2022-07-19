На семи улицах Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 20 июля, жители семи улиц в Заднепровском районе останутся без холодной воды. По информации СМУП – «Горводоканал», с 9:00 до 18:00 пройдут работы по замене запорной арматуры.

Ограничение коснется 4-ого переулка Слобода Садки, переулка Новая Слобода Садки, детского сад № 3 по переулку Новая Слобода Садки, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю Северные улицы, улицу Гастелло, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Северные переулки, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю Проезжие улицы, улицу Сафоновская, Сафоновский переулок, улицу Луговая, Цветной переулок, Ельнинский переулок, 1-й Ельнинский переулок, Ельнинский проезд, улицу Ельнинская, Охотничий переулок, 1-ю, 2-ю, 3-ю Восточные улицы.

Подвоз воды к домам будет организован. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «КП» писала, что в Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. На улице Володарского проведут работы по прокладке водопровода.