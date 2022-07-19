Дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 19 июля.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Во вторник, 19 июля, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём кратковременные дожди ожидаются на большей части территории региона. Во второй половине дня в отдельных районах возможна гроза. Ветер подует западный, 6-
11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.
В Смоленске: +20°C…+22°C.
Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
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