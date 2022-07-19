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Общество19 июля 2022 6:02

В Смоленске ликвидировали две несанкционированные свалки

На полигон вывезли более 51 тысячи кг отходов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ликвидировали две несанкционированные свалки. Фото: региональный оператор ТКО Смоленской области.

В Смоленске ликвидировали две несанкционированные свалки. Фото: региональный оператор ТКО Смоленской области.

Региональный оператор ликвидировал ещё две несанкционированные свалки ТКО на 10-м Досуговском проезде в Смоленске и вблизи д.Вонлярово в Катынском сельском поселении.

Для очистки территорий был задействован ломовоз, оборудованный манипулятором. С его помощью на полигон вывезли 51 140 кг мусора.

По информации регоператора, об образовании свалок на земельных участках, не предназначенных для этих целей, в местную администрацию сообщили местные жители.

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