25-летняя девушка пропала в Сафоновском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Добровольцы ПСО «Сальвар» объявили о поисках пропавшей в деревне Вышегор Ольги Шитовой. Местонахождение девушки неизвестно с 18 июля. Отмечается, что смолянка может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавшая ростом 178 см, среднего телосложение, с чёрными волосами до плеч, глаза светло-карие. Последний раз была в темно-зелёном свитере с узорами, в темно-синих джинсах и серых кроссовках.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-967-989-12-50 , 102.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске завершили поиски пропавшего 16-летнего подростка. Матвей Могулёв найден живым.