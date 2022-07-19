Рославльский вагоноремонтный завод увеличит производственные мощности

Фото: smoloblduma.ru.

Начало строительства здания поточной линии по механической обработке осей грузовых вагонов ознаменовало практическую реализацию проекта по увеличению выпускаемой продукции. Как отметил генеральный директор АО «Рославльский вагоноремонтный завод», депутат Смоленской областной Думы Юрий Черняк, это событие - «очередная серьезная страница в 154-летней истории предприятия».

«На сегодняшний день один из востребованнейших железными дорогами России продуктов является ось колесной пары. Я приведу пример: за прошлый год мы с вами построили почти 4 тысячи грузовых вагонов и полностью их обеспечили осью производства нашего осевого участка, который работает уже 13 лет. Мы реализовали для сети железных дорог и предприятий, занимающихся перевозками, 12,5 тысяч осей. И на 1 января 2022 года мы вышли с нулевым остатком чистовой оси на заводе. Понятно, что мощности, которые у нас есть, являются недостаточными. Они сдерживают наше производство и с точки зрения выпуска вагонов, и с точки зрения реализации осей другим потребителям», - сообщил Юрий Александрович.

Фото: smoloblduma.ru.

В выступлениях отмечалось, что финансирование строительства нового объекта будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. При этом часть денежных средств будет выделена Фондом развития промышленности, а другую внесет предприятие за счет инвестиционной деятельности.

«Построив новый производственный цех, мы получим еще 24 тысячи осей и выйдем на одно из первых мест в России по производству данного продукта», - заявил Юрий Черняк.

«Сегодняшнее мероприятие нельзя относить к обыденно-производственным, – обратился к собравшимся председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, – потому что открытие дополнительной производственной площадки позволит существенно увеличить объем производства, конкурентоспособность предприятия, которое уже порядка 150 лет выпускает востребованную продукцию. Чтобы добиться успехов, нужно постоянно работать и совершенствоваться. Рославльский вагоноремонтный завод сегодня является одним из ведущих налогоплательщиков, который по темпу роста отчисляемых налогов находится в числе перспективных и динамично развивающихся», - подчеркнул Игорь Ляхов.

На митинге говорилось, что коллективу завода есть чем гордиться. Модернизируется производство, осваиваются новые технологии и выпускается широкий ассортимент продукции.

Фото: smoloblduma.ru.

По словам мастера участка цеха ходовых частей Натальи Бондарчук, сейчас предприятие выходит на новый виток производства:

«Мы долго шли к этому дню. Необходимость строительства модернизированного участка была очевидна. В течение 13 лет завод обеспечивал собственную потребность в вагонной оси, и наша продукция пользовалась высоким спросом на рынке. Прошлый год и начало текущего года стали для завода рекордными по объемам продаж чистовой оси. Кроме этого, возникла потребность расширения линейки товарной продукции. Теперь в ней появится и ось с осевой нагрузкой – 25 тонн на ось».

Представитель трудового коллектива поблагодарила акционеров и органы власти региона за содействие в реализации проекта.

«Вагоноремонтный завод будет как всегда вносить посильный вклад в экономику города Рославля и региона, а наша продукция будет гарантом безопасности на железных дорогах России и дружественных стран», - заверила Наталья Георгиевна.

Выступающие пожелали успехов в реализации проекта. Как ожидается, строительство новой производственной линии займет от одного по полутора лет. По окончании строительных работ внутри помещения будет размещен комплекс современного оборудования по производству вагонной оси.