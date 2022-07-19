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Происшествия19 июля 2022 7:33

Автомобиль «Опель» сгорел ночью в Холм-Жирковском районе

Причину возгорания устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль «Опель» сгорел ночью в Холм-Жирковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль «Опель» сгорел ночью в Холм-Жирковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило пожарным в 00:30 во вторник, 19 июля. На улице Советской загорелась легковушка «Опель Кадет».

К приезду спасателей машина была охвачена огнём полностью. Пламя потушили, в пожаре никто не пострадал. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, автомобиль сгорел полностью. Что стало причиной возгорания – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – предстоит выяснить специалистам.

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