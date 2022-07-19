«Ситроен» столкнулся с самосвалом и фурой на трассе М-1 в Ярцеве. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Во вторник, 19 июля, на трассе М-1 в Ярцеве столкнулись фура, легковушка и самосвал. На кадрах очевидцев видно, что автомобиль «Ситроен» получил серьезные технические повреждения, на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших нет.

Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Авария занимает левый ряд и мешает проезду. По словам смолян, в сторону Москвы образовалась огромная пробка.

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