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Здоровье19 июля 2022 8:59

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 июля: ни один человек не заразился за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 100 случая заражения COVID-19.

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 100 случая заражения COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 100 случая заражения COVID-19. Ни один человек не заразился коронавирусом за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 128 799 человек. Не справились с заболеванием 3 084, из них 1 – погиб за сутки.

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