Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 июля: ни один человек не заразился за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 100 случая заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 100 случая заражения COVID-19. Ни один человек не заразился коронавирусом за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 128 799 человек. Не справились с заболеванием 3 084, из них 1 – погиб за сутки.

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