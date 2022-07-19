Смоленскэнерго учит маленьких смолян дружить с электричеством. Фото: Смоленскэнерго.

Сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» провели для детей средней школы №7 г. Смоленска, отдыхающих на пришкольной площадке, тематическую игру «Как подружиться с электричеством?» Мероприятие прошло в библиотеке №3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска.

Смоленскэнерго учит маленьких смолян дружить с электричеством. Фото: Смоленскэнерго.

Разделившись на команды, дети выбрали капитана, одели его в атрибуты настоящего энергетика – каску, диэлектрические боты и перчатки, и по очереди отвечали на вопросы по электроэнергетике, которые касались видов энергии, правил безопасности нахождения вблизи энергообъектов, бережного и безопасного обращения с электричеством в быту, профессии энергетика. По окончанию была определена команда-победитель, но ни один участник не остался без подарка – всем были вручены тематические закладки, расписания уроков, раскраски с правилами электробезопасности.

Несмотря на занятость, энергетики в течение учебного года посещают учебные заведения области, а в дни каникул – летние лагеря и пришкольные площадки своих зон обслуживания, чтобы напомнить детям основные правила электробезопасности и энергосбережения.

«Знакомство школьников с профессией энергетика – важная часть нашей работы. Дети не только должны знать, чем занимаются и как выглядят работники энергокомпании, но и уважать их труд, беречь электрооборудование, знать, куда обратиться в случае аварии и что делать, чтобы игры на свежем воздухе и отдых на природе вблизи энергообъектов был безопасным», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.