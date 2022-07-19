В Смоленске генерал-лейтенант Владислав Каневский ушёл из жизни. Фото: пресс-служба Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России».

Ушел из жизни общественный деятель, Ветеран боевых действий, генерал-лейтенант Владислав Леонидович Каневский. Мужчина скончался в возрасте 85 лет.

В последние годы он работал внештатным сотрудником Смоленского епархиального управления Русской Православной Церкви, являлся советником управляющего епархией по патриотической и военно-воспитательной работе.

Во все периоды воинской службы Владислав Леонидович вносил значительный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства.

В ноябре 1987 года Владислава Каневского назначили начальником Смоленского высшего инженерного зенитного артиллерийского училища, затем – Смоленского высшего инженерного училища радиоэлектроники. Позже занимал должности первого заместителя начальника Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А.М. Василевского, а также ведущего инспектора Министерства обороны РФ в Западном военном округе.

Владислав Каневский около 20 лет возглавлял Смоленское областное отделение «Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», был учредителем и принимал активное участие в деятельности Смоленского областного отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества.

Как рассказали в пресс-службе Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России», Владислав Каневский проводил большую военно-патриотическую работу, принимал участие во многих мероприятиях, проводимых общественными организациями Смоленской области, в том числе, Смоленской областной общественной организацией ветеранов органов государственной безопасности.

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