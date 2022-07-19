В Смоленске на реконструкцию теплосети на улице Чкалова направят 80 млн рублей. Фото: ПАО «Квадра».

Масштабные работы развернулись в Заднепровском районе Смоленска на улице Чкалова. Здесь началась реконструкция 880 метров трубопроводов. На эти цели направят 80 млн рублей.

Фото: ПАО «Квадра».

Как сообщили в ПАО «Квадра», специалисты заменят изношенные трубы диаметром 700 мм на новые, в износостойкой пенополиуретановой изоляции и длительного срока эксплуатации. Также будут смонтированы новые неподвижные опоры, тепловые камеры, запорная арматура и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании.

Фото: ПАО «Квадра».

Отмечается, что теплосеть в этом районе отработала более 40 лет. Ряд ее участков обновили в прошлые годы. В этом году заменят еще один, на котором в последнее время фиксировали много повреждений.

От участка в районе ул. Чкалова тепло и горячую воду получают 89 жилых домов и 11 социальных объектов в Заднепровском районе.

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