В Смоленской области создадут реестр семейных пар-долгожителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Алексей Островский поручил профильным чиновникам разработать форму реестра, в который от каждого муниципального образования будут вноситься данные о семейных парах-долгожителях, проживших в браке более 25 лет. Вопрос обсудили на видеоконференции с главами районов области, которая прошла 19 июля.

— Принял такое решение, исходя из значительного количества обращений в моих аккаунтах по итогам Дня семьи, любви и верности, который с этого года приобрел статус государственного праздника, когда жители региона не единожды высказывали свое огорчение в связи с тем, что их родные и знакомые, достойные семейные пары, никак не были отмечены вниманием с нашей стороны в этот день. Это в корне неправильно. Будем исправлять ситуацию, — сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

Губернатор также отметил, что что главам муниципалитетов дано указание включить в данный реестр актуальную и полную информации о таких семьях, чтобы в дальнейшем они не оставались без должного внимания со стороны областной и муниципальной власти.

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